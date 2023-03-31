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Ассоциация лаун-тенниса Великобритании: Россияне и белорусы должны будут подписать декларации нейтральности

Теннис
(2 голосов)

Решение вызвало много споров

Ассоциация лаун-тенниса Великобритании: Россияне и белорусы должны будут подписать декларации нейтральности

Новина українською

Ассоциация лаун-тенниса Великобритании (LTA) на своём официальном сайте опубликовала заявление, в котором сообщила о том, что все российские и белорусские теннисисты должны будут подписать декларацию о нейтральности.

"Мы договорились, что все российские и белорусские игроки и обслуживающий персонал, желающие принять участие в наших мероприятиях в 2023 году, должны будут подписать декларации нейтральности. Это соответствует указаниям правительства Великобритании и является подходом, который использовался в других видах спорта. Это новое заявление будет действовать на всех мероприятиях LTA с начала сезона травяных кортов в Сурбитоне", — говорится в заявлении.

Напомним, ранее LTA объявила, что россияне и белорусы будут допущены на предстоящий Уимблдон в нейтральном статусе и при условии, что они не выражают поддержку боевых действий на Украине.

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В статье: Уимблдон
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