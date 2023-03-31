Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ассоциация лаун-тенниса Великобритании: Россияне и белорусы должны будут подписать декларации нейтральности
Решение вызвало много споров
Ассоциация лаун-тенниса Великобритании (LTA) на своём официальном сайте опубликовала заявление, в котором сообщила о том, что все российские и белорусские теннисисты должны будут подписать декларацию о нейтральности.
"Мы договорились, что все российские и белорусские игроки и обслуживающий персонал, желающие принять участие в наших мероприятиях в 2023 году, должны будут подписать декларации нейтральности. Это соответствует указаниям правительства Великобритании и является подходом, который использовался в других видах спорта. Это новое заявление будет действовать на всех мероприятиях LTA с начала сезона травяных кортов в Сурбитоне", — говорится в заявлении.
Напомним, ранее LTA объявила, что россияне и белорусы будут допущены на предстоящий Уимблдон в нейтральном статусе и при условии, что они не выражают поддержку боевых действий на Украине.
Популярное сейчас
- Ассоциация футбола Киева отстранила Арановского от судейства в Киеве, Лучи в ответ отказался от услуг десятков киевских арбитров
- Силовики Лукашенко случайно слили перемещение ЗРК С-400
- УПЛ обнародовала даты и время начала матчей 21-го тура
- Российских и белорусских теннисистов допустят на Уимблдон — 2023
- Роскошная жена звезды Шахтера выстрелила горячим фото в честь дня рождения. ФОТО
- Директ завален пошлостями. Красотка, которая ненавидит статус "самой сексуальной футболистки". ФОТО
Новости по теме
- 21:54 Украинские Теннисистка Соболенко: Я ничего плохого украинскому народу не сделала - это не моя вина
- 18:59 Весь спорт Марта Костюк: Я сразу предупредила WTA, что не буду пожимать руку Грачевой
- 17:38 Весь спорт "То, что ты с нами - это самое прекрасное и ошеломляющее чувство": Анжелик Кербер стала мамой