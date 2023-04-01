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ATP и WTA одобрительно отреагировали на решение Уимблдона о допуске россиян и белорусов
А войну решительно осудили
Getty Images/Global Images Ukraine
Ассоциация теннисистов (АТР) и Всемирная теннисная ассоциация (WTA) официально отреагировали на
"Мы рады, что этим летом у всех игроков будет возможность принять участие в турнирах Уимблдон и LTA.
Чтобы найти действенное решение, защищающее честность игры, потребовалось совместное усилие представителей всех видов спорта.
Ситуация остается очень сложной, и мы хотели бы поблагодарить Уимблдон и LTA за их усилия, направленные на достижение этого результата, одновременно повторяя наше однозначное осуждение войны россии против Украины" – говорится в сообщении на сайте WTA.
Напомним, ранее на такое решение Британской ассоциации тенниса
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