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ATP и WTA одобрительно отреагировали на решение Уимблдона о допуске россиян и белорусов

Теннис
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А войну решительно осудили

ATP и WTA одобрительно отреагировали на решение Уимблдона о допуске россиян и белорусов

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Ассоциация теннисистов (АТР) и Всемирная теннисная ассоциация (WTA) официально отреагировали на решение Британской ассоциации тенниса о допуске россиян и белорусов к Уимблдону 2023.

"Мы рады, что этим летом у всех игроков будет возможность принять участие в турнирах Уимблдон и LTA.

Чтобы найти действенное решение, защищающее честность игры, потребовалось совместное усилие представителей всех видов спорта.

Ситуация остается очень сложной, и мы хотели бы поблагодарить Уимблдон и LTA за их усилия, направленные на достижение этого результата, одновременно повторяя наше однозначное осуждение войны россии против Украины" – говорится в сообщении на сайте WTA.

Напомним, ранее на такое решение Британской ассоциации тенниса отреагировал министр иностранных дел Украины.

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В статье: WTA ATP
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