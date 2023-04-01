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Украинец Сачко проиграл в четвертьфинале челленджера во Франции
Соперник был сильнее
Украинский теннисист Виталий Сачко (АТР №309) проиграл в четвертьфинальном матче челленджера в Лилле (Франция).
В борьбе за полуфинал наш спортсмен уступил представителю Финляндии Отто Виртанену (АТР №139).
Счет матча 2-0 (6-2; 6-4) в пользу триумфатора встречи.
Матч продолжался 1 час 20 минут. Сачко так и не смог сделать ни одного брейка. В очных противостояниях теперь счет 1-0 в пользу финна (до этого теннисисты не играли между собой).
В борьбе за финал Отто сыграет против австрийца Юрия Родионова.
Напомним, что ранее в МИД Украины
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