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Украинец Сачко проиграл в четвертьфинале челленджера во Франции

Теннис
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Соперник был сильнее

Украинец Сачко проиграл в четвертьфинале челленджера во Франции

UA-Футбол
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Украинский теннисист Виталий Сачко (АТР №309) проиграл в четвертьфинальном матче челленджера в Лилле (Франция).

В борьбе за полуфинал наш спортсмен уступил представителю Финляндии Отто Виртанену (АТР №139).

Счет матча 2-0 (6-2; 6-4) в пользу триумфатора встречи.

Матч продолжался 1 час 20 минут. Сачко так и не смог сделать ни одного брейка. В очных противостояниях теперь счет 1-0 в пользу финна (до этого теннисисты не играли между собой).

В борьбе за финал Отто сыграет против австрийца Юрия Родионова.

Напомним, что ранее в МИД Украины отреагировали на допуск россиян и белорусов в Уимблдон.

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В статье: Виталий Сачко
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