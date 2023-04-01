Украинец Сачко проиграл в четвертьфинале челленджера во Франции

Украинский теннисист Виталий Сачко (АТР №309) проиграл в четвертьфинальном матче челленджера в Лилле (Франция).

В борьбе за полуфинал наш спортсмен уступил представителю Финляндии Отто Виртанену (АТР №139).

Счет матча 2-0 (6-2; 6-4) в пользу триумфатора встречи.

Матч продолжался 1 час 20 минут. Сачко так и не смог сделать ни одного брейка. В очных противостояниях теперь счет 1-0 в пользу финна (до этого теннисисты не играли между собой).

В борьбе за финал Отто сыграет против австрийца Юрия Родионова.