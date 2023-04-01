Синнер сенсационно выбил Алькараса в полуфинале Майами

Итальянский теннисист, 11-я ракетка мира Яник Синнер вышел в финал турнира серии АТР 1000 в Майами (США).

В полуфинале соревнований он победил первую ракетку планеты, испанца Карлоса Алькараса.

Счет матча 2-1 (6-4; 4-6; 6-2) в пользу Синнера, на счету которого 8 подач на вылет, 27 винеров, 6 из 12 использованных брейков, 8 подряд выигранных очков, 26 невынужденных и 4 двойные ошибки. У его соперника 4 эйса, 22 виннера, 3 из 12 реализованных брейков, 5 подряд выигранных очков, 27 невынужденных и 2 двойные ошибки.

В финальном матче турнира с призовым фондом более 10 миллионов долларов Синнер сыграет против рашиста данила медведева (АТР №5).

Отметим, что в понедельник, 3 апреля, на вершину мирового рейтинга вернется серб Новак Джокович.