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Синнер сенсационно выбил Алькараса в полуфинале Майами
Неожиданность от итальянца
Фото: Cricket Cache
Итальянский теннисист, 11-я ракетка мира Яник Синнер вышел в финал турнира серии АТР 1000 в Майами (США).
В полуфинале соревнований он победил первую ракетку планеты, испанца Карлоса Алькараса.
Счет матча 2-1 (6-4; 4-6; 6-2) в пользу Синнера, на счету которого 8 подач на вылет, 27 винеров, 6 из 12 использованных брейков, 8 подряд выигранных очков, 26 невынужденных и 4 двойные ошибки. У его соперника 4 эйса, 22 виннера, 3 из 12 реализованных брейков, 5 подряд выигранных очков, 27 невынужденных и 2 двойные ошибки.
В финальном матче турнира с призовым фондом более 10 миллионов долларов Синнер сыграет против рашиста данила медведева (АТР №5).
Отметим, что в понедельник, 3 апреля, на вершину мирового рейтинга вернется серб Новак Джокович.
Напомним, что ранее в МИД Украины
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