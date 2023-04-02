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Украинки получили соперниц на турнир WTA 500 в Чарльстоне
Удачи нашим девушкам
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
С 3 по 9 апреля в американском Чарльстоне состоится турнир серии WTA 500. Три представительницы Украины будут бороться за главный трофей соревнований.
После долгого перерыва, связанного с рождением дочери, на корт вернется Элина Свитолина (WTA №1081). Конечно, болельщикам интересно увидеть, в каких физических кондициях находится экс-третья ракетка мира. Ее первой соперницей станет представительница Казахстана Юлия Путинцева (WTA №43).
Первая ракетка Украины Ангелина Калинина (WTA №28) сыграет свой стартовый матч против россиянки Анны Калинской (WTA №64). По персональным встречам украинка впереди 2-1.
Леся Цуренко (WTA №81) узнает имя соперницы по завершении квалификации.
Напомним, что ранее украинец Сачко
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