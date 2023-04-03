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Леся Цуренко отдала сопернице 2 гейма и вышла в 1/8 финала турнира в Чарльстоне

Теннис
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Украинка уверенно стартовала

Леся Цуренко отдала сопернице 2 гейма и вышла в 1/8 финала турнира в Чарльстоне

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинка Леся Цуренко одержала победу на старте турнира WTA в Чарльстоне.

В первом круге основной сетки украинка переиграла аргентинку Паулу Ормаечеу.

Леся Цуренко - Паула Ормаечеа 6:1, 6:1

Следующей соперницей Цуренко в 1/8 финала станет Онс Жабер из Туниса.

Напомним, что турнир в Чарльстоне пройдет до 9 апреля.

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В статье: Леся Цуренко
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