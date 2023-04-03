Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Леся Цуренко отдала сопернице 2 гейма и вышла в 1/8 финала турнира в Чарльстоне
Украинка уверенно стартовала
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинка Леся Цуренко одержала победу на старте турнира WTA в Чарльстоне.
В первом круге основной сетки украинка переиграла аргентинку Паулу Ормаечеу.
Леся Цуренко - Паула Ормаечеа 6:1, 6:1
Следующей соперницей Цуренко в 1/8 финала станет Онс Жабер из Туниса.
Напомним, что турнир в Чарльстоне пройдет до 9 апреля.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Челси vs Ливерпуль, снова Эль-Класико и гранды для Миколенко. Расписание футбола на 3-9 апреля
- Милевский - россиянам: Все здесь будут стоять до конца. Н***й отсюда, клоуны
- Исправление ошибки. Поттер не подходил Челси, но за провал ответственный не только он
- Квитова победила Рыбакину в финале турнира в Майами
- Роскошная жена звезды Шахтера выстрелила горячим фото в честь дня рождения. ФОТО
- Директ завален пошлостями. Красотка, которая ненавидит статус "самой сексуальной футболистки". ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
4500 грн
2Играть
1500 грн