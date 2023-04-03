Гарбинье Мугуруса пропустит грунтовый и травяной сезоны в 2023 году

Двукратная победительница турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса обновила статус своего возвращения в WTA-тур.

"Хэй, ребят, что происходит… Я провожу время с семьёй и друзьями, и это действительно оказалось полезно и здорово. Так что я собираюсь продлить этот период до лета… Таким образом, я пропущу грунтовый и травяной сезоны. Спасибо за все прекрасные сообщения!" — написала Мугуруса на своей странице в социальной сети.

В последний раз Мугуруса выходила на корт 30 января на турнире в Лионе (Франция).