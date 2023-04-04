Чарльстон. Свитолина уступает в первом матче после годовой паузы

Этот матч был первым для Элины Свитолиной после годичной паузы. Ее соперницей стала представительница Казахстана Юлия Путинцева.

Старт поединка оказался для украинки трудным. Первый гейм на подаче Путинцевой Элина проиграла под ноль. Впрочем, постепенно Свитолина вошла в игру и стала сражаться с соперницей за каждый мяч. В десятом гейме Элина ушла из сет-болла и забрала сет на тай-брейке.

Вторая партия для первой ракетки Украины вышла провальной: всего два заработанных гейма и поражение 2:6.

Третий сет получился очень драматичным. Свитолина регулярно позволяла сопернице выходить на брейк-поинты, два из которых Путинцева реализовала. Украинка пыталась компенсировать неудачи на подачах соперницы, однако эти качели в итоге завершились в пользу представительницы Казахстана.

Элина Свитолина возвращается в большой теннис с поражения. Но теннис и собственный физический уровень украинка показала очень солидные.

WTA. Чарльстон. Первый круг

Элина Свитолина (Украина) – Юлия Путинцева (Казахстан, 47) 7:6, 2:6, 4:6