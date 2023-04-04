Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рафаэль Надаль пропустит турнир серии Мастерс в Монте-Карло
Испанец пока не готов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
22-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, что не примет участия в грунтовом турнире серии "Мастерс" в Монте-Карло (Монако).
"Привет всем, я ещё не готов соревноваться на высшем уровне. Я не смогу сыграть в одном из важнейших турниров в моей карьере, в Монте-Карло. Я пока не в состоянии играть с максимальными гарантиями и продолжаю процесс подготовки, надеясь скоро вернуться", — сообщил Надаль на официальной странице в "Твиттере".
Отметим, что ранее в официальных социальных сетях турнира в Монте-Карло появилась информация, что Надаль подтвердил своё участие в соревнованиях
Популярное сейчас
- Шахтеру и Днепру-1 следует остерегаться скрытого фаворита УПЛ. Влог Роберто Моралеса
- Кремень подписал двух новичков – среди них экс-хавбек Миная
- Сборную Украины может возглавить хорват, президент Ла Лиги оболгал Барселону. Главные новости за 3 апреля
- Квитова победила Рыбакину в финале турнира в Майами
- Закаты на Мальдивах. Жена Реброва похвасталась ярким видео в купальнике. ВИДЕО
- Главный секс-символ футбольной журналистики забеременела от неудачника киевского финала ЛЧ. ФОТО