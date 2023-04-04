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Рафаэль Надаль пропустит турнир серии Мастерс в Монте-Карло

Теннис
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Испанец пока не готов

Рафаэль Надаль пропустит турнир серии Мастерс в Монте-Карло

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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22-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, что не примет участия в грунтовом турнире серии "Мастерс" в Монте-Карло (Монако).

"Привет всем, я ещё не готов соревноваться на высшем уровне. Я не смогу сыграть в одном из важнейших турниров в моей карьере, в Монте-Карло. Я пока не в состоянии играть с максимальными гарантиями и продолжаю процесс подготовки, надеясь скоро вернуться", — сообщил Надаль на официальной странице в "Твиттере".

Отметим, что ранее в официальных социальных сетях турнира в Монте-Карло появилась информация, что Надаль подтвердил своё участие в соревнованиях

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В статье: Рафаэль Надаль
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