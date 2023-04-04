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Карлос Алькарас пропустит турнир серии Мастерс в Монте-Карло

Теннис
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Испанец травмирован

Карлос Алькарас пропустит турнир серии Мастерс в Монте-Карло

Фото: The New Yorker

Новина українською

Испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, что не примет участие в грунтовом турнире серии "Мастерс" в Монте-Карло (Монако) из-за травмы руки и дискомфорта в спине.

"У меня посттравматический артрит левой руки и мышечный дискомфорт в позвоночнике, который нуждается в покое. До встречи в 2024 году!

После двух месяцев соревнований я рад вернуться домой, но мне грустно, что я закончил свой полуфинальный матч в Майами с физическим дискомфортом. После сегодняшнего посещения моего врача и прохождения обследования я не смогу поехать в Монте-Карло, чтобы начать турнир на грунтовом корте", — написал Алькарас на официальной странице в "Твиттере".

Соревнования пройдут в Монте-Карло (Монако) с 9 по 16 апреля.

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В статье: Карлос Алькарас
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