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Свитолина прокомментировала поражение на старте турнира в Чарльстоне

Теннис
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Элина пообещала вернуться

Свитолина прокомментировала поражение на старте турнира в Чарльстоне

instagram.com/elisvitolina

Новина українською

Украинская теннисистка Елина Свитолина подвела итоги турнира WTA 500 в Чарльстоне, на котором она вернулась на корт впервые за 12 месяцев.

"Благодарю всех за все ваши милые сообщения. Я очень ценю вашу поддержку. Спасибо организаторам Charleston Open за эту возможность вернуться на ваш замечательный турнир и за вашу поддержку моего фонда и украинского народа. Я вернусь!", - написала Элина в твиттере.

Напомним, что в первом раунде украинка в трех сетах проиграла Юлии Путинцевой из Казахстана, прервав серию из 6 побед над этой теннисисткой.

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В статье: Элина Свитолина
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