Свитолина прокомментировала поражение на старте турнира в Чарльстоне

Украинская теннисистка Елина Свитолина подвела итоги турнира WTA 500 в Чарльстоне, на котором она вернулась на корт впервые за 12 месяцев.

"Благодарю всех за все ваши милые сообщения. Я очень ценю вашу поддержку. Спасибо организаторам Charleston Open за эту возможность вернуться на ваш замечательный турнир и за вашу поддержку моего фонда и украинского народа. Я вернусь!", - написала Элина в твиттере.

Напомним, что в первом раунде украинка в трех сетах проиграла Юлии Путинцевой из Казахстана, прервав серию из 6 побед над этой теннисисткой.