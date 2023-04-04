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Свитолина прокомментировала поражение на старте турнира в Чарльстоне
Элина пообещала вернуться
instagram.com/elisvitolina
Украинская теннисистка Елина Свитолина подвела итоги турнира WTA 500 в Чарльстоне, на котором она вернулась на корт впервые за 12 месяцев.
"Благодарю всех за все ваши милые сообщения. Я очень ценю вашу поддержку. Спасибо организаторам Charleston Open за эту возможность вернуться на ваш замечательный турнир и за вашу поддержку моего фонда и украинского народа. Я вернусь!", - написала Элина в твиттере.
Напомним, что в первом раунде украинка в трех сетах проиграла Юлии Путинцевой из Казахстана, прервав серию из 6 побед над этой теннисисткой.
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