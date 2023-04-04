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Даяна Ястремская не сумела выйти во второй круг турнира в Колумбии
Украинка уступила представительнице Бразилии
Фото: Hobart International
Даяна Ястремская покинула турнир WTA в Колумбии. На старте соревнований она проиграла Каролине Алвес из Бразилии.
Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) - Каролина Алвес (Бразилия, Q) 6:4, 6:7(5), 2:6
Во втором сете украинка уступала со счётом 5:2, но сумела отыграть четыре сетбола и перевела игру на тай-брейк. В решающем сете Алвес повела 3:1, затем сделала второй брейк в седьмом гейме и подала на матч, уступая до этого 0-40.
Следующей соперницей Каролины Алвес станет действующая чемпионка турнира Татьяна Мария, посеянная под вторым номером.
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