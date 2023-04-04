Элина Свитолина: Пример Зеленского помог многим не сдаться

Украинская теннисистка Элина Свитолина в интервью L'Équipe рассказала, что побывала в Украине и поделилась своими впечатлениями.

Вам пришлось научиться жить с постоянной тревогой?

- Первые месяцы войны были самыми ужасными в моей жизни. Я постоянно думала о моей семье. Я постоянно проверяла телефон, чтобы убедиться, что с моими близкими все хорошо. Это как будто душа живет отдельно от тела. С одной стороны, ты сама в безопасности, в стране, где все мирно. С другой стороны, ты видишь, что происходит дома. Ты настолько это чувствуешь, эту беспомощность. Ты не можешь помочь семье, никому не можешь помочь. Я начала чувствовать тревогу постоянно. По сей день я еще страдаю от этого. Даже год спустя эта тревожность все еще присутствует. Я не знаю, когда я буду чувствовать себя психологически хорошо на все 100%. Я работаю над этим с психологом, разговариваю с семьей. И я такая не единственная. Многие украинцы вынуждены жить с этой тревожностью. Я чувствую большой груз внутри. Мое путешествие в Украину расшевелило многие из этих тревог.

Вы также встретились с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

- Да, это было большое событие. Он много делает для нашей страны, он тяжело работает, чтобы служить украинскому народу. Его пример помог многим не сдаться. Очень интересно увидеть, что он думает, не только через его речи на ТВ, во что он верит и каково его видение.

Поддерживаете ли вы связь с Сергей Стаховским и Александром Долгополовым, бывшими игроками, которые несколько месяцев находятся на фронте?

- Сергей - мой хороший друг, я часто с ним общаюсь. Он и Алекс служат, они находятся в самых горячих точках. Это требует большого мужества. Они видят собственными глазами, как российские ракеты убивают их друзей. Сергей рассказал мне много историй о том, что происходит на фронте. Представить то, что переживают Сергей и Алекс и все остальные в Украине, это просто невозможно для меня. Психологически надо быть просто глыбой, чтобы это все пережить.

Россияне и белорусы смогут соревноваться на Уимблдоне в этом году. Какими были бы ваши мысли, если бы им также позволили выступать на Олимпиаде в следующем году?

- Я об этом не думаю. Это дело МОК и НОК Украины думать об этом. Пусть делают свою работу! Моя работа, как игрока, заключается в том, чтобы подготовиться.