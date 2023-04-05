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Каспер Рууд вышел в четвертьфинал турнира в Эшториле
Норвежец провел отличный матч
Фото: NU.nl
Двукратный финалист турниров "Большого шлема", пятая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд успешно стартовал на грунтовом турнире категории ATP-250 в Эшториле (Португалия).
В матче второго круга первый сеяный Рууд обыграл 147-ю ракетку мира португальца Жоау Соузу (WC).
Каспер Рууд - Жоау Соуза 4:6, 6:2, 6:2
Встреча продлилась 2 часа 15 минут. Рууд четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 18. На счету Соузы четыре эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.
За выход в полуфинал соревнований в Эшториле Рууд сразится с пятым сеяным Себастьяном Баэсом из Аргентины.
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