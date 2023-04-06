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Ига Швёнтек: Считаю, что теннис с самого начала мог бы показать, что теннисисты против военных действий

Теннис
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Теннисистка выступила за отстранение россиян и белорусов

Ига Швёнтек: Считаю, что теннис с самого начала мог бы показать, что теннисисты против военных действий

Фото: Eurosport

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Первая ракетка мира, полька Ига Швёнтек ответила на вопрос об участии российских и белорусских теннисистов в международных соревнованиях.

"Я считаю, что теннис с самого начала мог бы лучше показать всем, что теннисисты против военных действий. Мне кажется, WTA и ATP могли бы сделать больше, чтобы донести эту мысль и позволить рассказать о своих взглядах, а также помочь нам лучше справляться в раздевалке, потому что атмосфера там довольно напряжённая", — приводит слова Швёнтек BBC.

Напомним, после начала войны в Украине россиянам и беларусам запретили участвовать в Уимблдоне.

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В статье: Ига Швёнтек
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Источник:
bbc

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