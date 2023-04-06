Ига Швёнтек: Считаю, что теннис с самого начала мог бы показать, что теннисисты против военных действий

Первая ракетка мира, полька Ига Швёнтек ответила на вопрос об участии российских и белорусских теннисистов в международных соревнованиях.

"Я считаю, что теннис с самого начала мог бы лучше показать всем, что теннисисты против военных действий. Мне кажется, WTA и ATP могли бы сделать больше, чтобы донести эту мысль и позволить рассказать о своих взглядах, а также помочь нам лучше справляться в раздевалке, потому что атмосфера там довольно напряжённая", — приводит слова Швёнтек BBC.

Напомним, после начала войны в Украине россиянам и беларусам запретили участвовать в Уимблдоне.