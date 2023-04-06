Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ига Швёнтек: Считаю, что теннис с самого начала мог бы показать, что теннисисты против военных действий
Теннисистка выступила за отстранение россиян и белорусов
Фото: Eurosport
Первая ракетка мира, полька Ига Швёнтек ответила на вопрос об участии российских и белорусских теннисистов в международных соревнованиях.
"Я считаю, что теннис с самого начала мог бы лучше показать всем, что теннисисты против военных действий. Мне кажется, WTA и ATP могли бы сделать больше, чтобы донести эту мысль и позволить рассказать о своих взглядах, а также помочь нам лучше справляться в раздевалке, потому что атмосфера там довольно напряжённая", — приводит слова Швёнтек BBC.
Напомним, после начала войны в Украине россиянам и беларусам запретили участвовать в Уимблдоне.
Популярное сейчас
- Еще один клуб Первой лиги отказался от работы с Joma
- Лэмпард возглавил Челси – Фабрицио Романо
- Источник: Форвард Колоса может продолжить карьеру в Англии
- Гутцайт: То, что наши теннисисты выступали против россиян, сыграло против нас
- Главный секс-символ футбольной журналистики забеременела от неудачника киевского финала ЛЧ. ФОТО
- Суперзвезда Баварии каждую неделю ездит на матчи команды из Англии из-за прихоти девушки. ФОТО