Гаэль Монфис пропустит Мастерс в Монте-Карло

Гаэль Монфис не планирует играть на турнире в Монте-Карло. 36-летний француз сейчас восстанавливается от травмы.

Напомним, что у теннисиста была травма запястья, которую он получил на турнире в Майами.

Гаэль Монфис не играл с августа прошлого года из-за травмы стопы, после чего провел два полных поединка: уступил Джордану Томпсону в Индиан-Уэллс и Александру Шевченко на "челленджере" в Финиксе.