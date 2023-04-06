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Гаэль Монфис пропустит Мастерс в Монте-Карло
Теннисист не восстановился от травмы
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Гаэль Монфис не планирует играть на турнире в Монте-Карло. 36-летний француз сейчас восстанавливается от травмы.
Напомним, что у теннисиста была травма запястья, которую он получил на турнире в Майами.
Гаэль Монфис не играл с августа прошлого года из-за травмы стопы, после чего провел два полных поединка: уступил Джордану Томпсону в Индиан-Уэллс и Александру Шевченко на "челленджере" в Финиксе.
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