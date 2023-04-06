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В Китае пройдут первые турниры серии ITF после длительной паузы
Запланированы они на начало лета
Фото: sport.ru
В Китае пройдут первые турниры серии ITF World Tennis Tour после длительной паузы.
Международная теннисная федерация в 2023 году планирует провести двенадцать турниров, шесть из которых будут мужскими, а шесть женскими.
Напомним, ранее в стране не проводились соревнования из-за пандемии коронавируса.
ATP свои турниры в Китае поведет в сентябре-октябре. WTA пока не определился со сроками проведения соревнований.
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Источник:Xsport.ua
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