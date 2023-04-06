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В Китае пройдут первые турниры серии ITF после длительной паузы

Теннис
(1 голосов)

Запланированы они на начало лета

В Китае пройдут первые турниры серии ITF после длительной паузы

Фото: sport.ru

Новина українською

В Китае пройдут первые турниры серии ITF World Tennis Tour после длительной паузы.

Международная теннисная федерация в 2023 году планирует провести двенадцать турниров, шесть из которых будут мужскими, а шесть женскими.

Напомним, ранее в стране не проводились соревнования из-за пандемии коронавируса.

ATP свои турниры в Китае поведет в сентябре-октябре. WTA пока не определился со сроками проведения соревнований.

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В статье: ITF
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Источник:
Xsport.ua

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