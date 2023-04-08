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Свитолина, Цуренко и Костюк провели встречу с руководством WTA
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинские теннисистки Элина Свитолина, Марта Костюк и Леся Цуренко провели онлайн-встречу с представителями WTA.
Со стороны Женской теннисной ассоциации были представлены Стив Саймон, Ванесса Уэбб, Анна Урег, Кристи Ан, Брэндон Берк и член Совета игроков WTA Слоан Стивенс.
На встрече был поднят вопрос отсутствия противодействия российской пропаганде, что позволяет поддерживать российскую агрессию против Украины. Также поднимался вопрос прав украинцев и неэтичного поведения сотрудников WTA по отношению к украинским теннисистам.
Напомним, что ранее на россии
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