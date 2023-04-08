  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Свитолина, Цуренко и Костюк провели встречу с руководством WTA
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Свитолина, Цуренко и Костюк провели встречу с руководством WTA

Теннис
Обновлено
(1 голосов)

Подробности разговора

Свитолина, Цуренко и Костюк провели встречу с руководством WTA

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинские теннисистки Элина Свитолина, Марта Костюк и Леся Цуренко провели онлайн-встречу с представителями WTA.

Со стороны Женской теннисной ассоциации были представлены Стив Саймон, Ванесса Уэбб, Анна Урег, Кристи Ан, Брэндон Берк и член Совета игроков WTA Слоан Стивенс.

На встрече был поднят вопрос отсутствия противодействия российской пропаганде, что позволяет поддерживать российскую агрессию против Украины. Также поднимался вопрос прав украинцев и неэтичного поведения сотрудников WTA по отношению к украинским теннисистам.

Напомним, что ранее на россии предложили интегрировать оккупированные украинские территории в систему спорта рф.

По теме
yellow-arrow
Свитолина беспощадно раскритиковала WTA после встречи с руководством организации
yellow-arrow
Российская теннисистка Кузнецова: Во всем мире, сейчас идет пропаганда, русофобия
yellow-arrow
Ангелы спорта: Россия убила более 250 украинских спортсменов. ФОТО
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Леся Цуренко Марта Костюк
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде