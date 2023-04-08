Свитолина, Цуренко и Костюк провели встречу с руководством WTA

Украинские теннисистки Элина Свитолина, Марта Костюк и Леся Цуренко провели онлайн-встречу с представителями WTA.

Со стороны Женской теннисной ассоциации были представлены Стив Саймон, Ванесса Уэбб, Анна Урег, Кристи Ан, Брэндон Берк и член Совета игроков WTA Слоан Стивенс.

На встрече был поднят вопрос отсутствия противодействия российской пропаганде, что позволяет поддерживать российскую агрессию против Украины. Также поднимался вопрос прав украинцев и неэтичного поведения сотрудников WTA по отношению к украинским теннисистам.