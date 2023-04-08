Свитолина беспощадно раскритиковала WTA после встречи с руководством организации

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась своими впечатлениями после онлайн-конференции с руководством Женской теннисной ассоциации (WTA). Ее слова цитирует БТУ:

"После разговора Леси Цуренко со Стивом Саймоном вопрос об одобрении российской военной агрессии внутри теннисного мира приобрел огромный резонанс, и нам просто нужно было выяснить, реальный ли это взгляд WTA.

У нас есть очень яркий пример того, как после месяцев убийств, ограбления, насилия, похищения украинцев и захвата нашей территории Анастасия Гасанова все же решила популяризировать все это на своей странице в Инстаграм, повторяя российские пропагандистские нарративы о войне, чтобы оправдать вторжение и все эти преступления, которые россия совершает против украинского народа.

Мои вопросы были таковы: нормально ли, хорошо ли для WTA, что такой человек остается в туре? Справедливо ли это в отношении украинок и всех других участников тура?

В ответ мы услышали тот же ответ, что и на вопрос Леси и Марты – тишина. Никаких доводов. Без пояснений.

Мы не оставим этот вопрос в стороне, ведь он связан с безопасностью украинских женщин. Если россияне и белорусы в туре так же, как Гасанова, поддерживают или оправдывают военную агрессию, значит они желают смерти украинцам, нашим родным, нашим друзьям и, в конце концов, нам.

Находиться в одной среде с такими людьми – это норма XXI века?" – сказала она.