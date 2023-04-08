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Цуренко о руководстве WTA: Задала вопрос, в ответ тишина, подумала, что завис интернет

Теннис
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Типичные коррумпированные крысы

Цуренко о руководстве WTA: Задала вопрос, в ответ тишина, подумала, что завис интернет

Фото: WTA Tennis

UA-Футбол
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Украинская теннисистка Леся Цуренко прокомментировала разговор с руководством Женской теннисной ассоциации. Ее слова цитирует БТУ:

"Я спросила всех присутствующих – что вы сделали, делаете или планируете сделать, чтобы предотвратить дискриминацию в отношении украинских теннисисток? Что сделала WTA для поддержки мирной обстановки в туре? На мои вопросы просто ответа не было.

Сначала я даже подумала, что возможно у меня проблемы с подключением к Интернету, поэтому повторила свои вопросы. Но ничего не изменилось. Ответов просто не последовало. Никто из собравшихся не произнес ни слова. Это вызвало шок. Мы в очередной раз убедились, что об украинских игроках вообще никто не думал, не думает и не планировал думать" – сказала она.

Напомним, что ранее Элина Свитолина рассказала о своих впечатлениях от разговора.

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В статье: Леся Цуренко
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