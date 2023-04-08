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Пятая ракетка мира: Россияне и белорусы не виноваты в том, где они родились
Лучше бы они не рождались
Фото: Tennis Majors
Пятая ракетка мира, норвежец Каспер Рууд выразил свое отношение к решению Уимблдона о допуске россиян и белорусов к розыгрышу турнира в 2023 году. Его слова цитирует Tennis World
"Они не виноваты в том, где родились. Как коллега и соперник, я сожалею, что они не смогли сыграть в прошлом году.
Уимблдон – один из крупнейших и исторических турниров, поэтому справедливо и приятно, что они могут сыграть снова.
Я считаю, что от ребят нельзя требовать большего" – сказал он.
Напомним, ранее украинские теннисистки
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