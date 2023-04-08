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Пятая ракетка мира: Россияне и белорусы не виноваты в том, где они родились

Теннис
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Лучше бы они не рождались

Пятая ракетка мира: Россияне и белорусы не виноваты в том, где они родились

Фото: Tennis Majors

UA-Футбол
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Пятая ракетка мира, норвежец Каспер Рууд выразил свое отношение к решению Уимблдона о допуске россиян и белорусов к розыгрышу турнира в 2023 году. Его слова цитирует Tennis World

"Они не виноваты в том, где родились. Как коллега и соперник, я сожалею, что они не смогли сыграть в прошлом году.

Уимблдон – один из крупнейших и исторических турниров, поэтому справедливо и приятно, что они могут сыграть снова.

Я считаю, что от ребят нельзя требовать большего" – сказал он.

Напомним, ранее украинские теннисистки провели встречу с руководством WTA.

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В статье: Каспер Рууд
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