11-я ракетка мира прекратила сотрудничество с российским тренером

Швейцарская теннисистка, 11-я ракетка мира Белинда Бенчич прекратила сотрудничество с российским тренером Дмитрием Турсуновым.

Как отметила сама спортсменка в разговоре со своим агентом Марейном Балом, продолжать сотрудничество стало невозможным, поскольку стороны разошлись в совместном видении будущего. Случилось это после поражения Белинды в третьем круге турнира WTA 1000 в Майами.

Имя будущего тренера швейцарки пока не известно. Пока она работает со своим парнем, а по совместительству – фитнес-тренером Мартином Громковичем.