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11-я ракетка мира прекратила сотрудничество с российским тренером

Теннис
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И правильно, пусть отдыхает

11-я ракетка мира прекратила сотрудничество с российским тренером

фото - flashscore.com.ua

UA-Футбол
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Швейцарская теннисистка, 11-я ракетка мира Белинда Бенчич прекратила сотрудничество с российским тренером Дмитрием Турсуновым.

Как отметила сама спортсменка в разговоре со своим агентом Марейном Балом, продолжать сотрудничество стало невозможным, поскольку стороны разошлись в совместном видении будущего. Случилось это после поражения Белинды в третьем круге турнира WTA 1000 в Майами.

Имя будущего тренера швейцарки пока не известно. Пока она работает со своим парнем, а по совместительству – фитнес-тренером Мартином Громковичем.

Напомним, ранее норвежец Рууд поддержал россиян и белорусов.

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В статье: Белинда Бенчич
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Источник:
BTU

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