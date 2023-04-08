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11-я ракетка мира прекратила сотрудничество с российским тренером
И правильно, пусть отдыхает
фото - flashscore.com.ua
Швейцарская теннисистка, 11-я ракетка мира Белинда Бенчич прекратила сотрудничество с российским тренером Дмитрием Турсуновым.
Как отметила сама спортсменка в разговоре со своим агентом Марейном Балом, продолжать сотрудничество стало невозможным, поскольку стороны разошлись в совместном видении будущего. Случилось это после поражения Белинды в третьем круге турнира WTA 1000 в Майами.
Имя будущего тренера швейцарки пока не известно. Пока она работает со своим парнем, а по совместительству – фитнес-тренером Мартином Громковичем.
Напомним, ранее норвежец Рууд
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