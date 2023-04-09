ITF. Ваншельбойм выиграл парный турнир в Хорватии

Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм выиграл парный турнир серии ITF 25 в Дубровнике (Хорватия).

В решающем матче за главный титул соревнований наш спортсмен в паре с представителем Австралии Адамом Тейлором победили дуэт другого украинца Ивана Кременчугского и хорвата Николы Башича.

Счет матча 2-0 (6-4; 6-4) в пользу победителей мата.

Для Ваншельбойма этот парный титул стал уже пятым в карьере и первым в этом сезоне.