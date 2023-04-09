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ITF. Ваншельбойм выиграл парный турнир в Хорватии

Теннис
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Поздравляем с победой

ITF. Ваншельбойм выиграл парный турнир в Хорватии

Фото: Главком

UA-Футбол
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Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм выиграл парный турнир серии ITF 25 в Дубровнике (Хорватия).

В решающем матче за главный титул соревнований наш спортсмен в паре с представителем Австралии Адамом Тейлором победили дуэт другого украинца Ивана Кременчугского и хорвата Николы Башича.

Счет матча 2-0 (6-4; 6-4) в пользу победителей мата.

Для Ваншельбойма этот парный титул стал уже пятым в карьере и первым в этом сезоне.

Напомним, что ранее "Прометей" стал чемпионом ЛЭБЛ.

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В статье: Эрик Ваншельбойм
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