Калинина снялась в фотосессии для WTA. Видео

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA №30) приняла участие в фотосессии, которую устроила Женская теннисная ассоциация. Соответствующий материал наша спортсменка разместила на своей официальной странице в Instagram.

Отметим, что крайний турнир, в котором участвовала Ангелина – соревнования в Чарльстоне. Там в первом круге она уступила россиянке Калинской. В понедельник, 10 апреля, Ангелина покинет ТОП 30 мирового рейтинга.