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Калинина снялась в фотосессии для WTA. Видео

Теннис
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Украинка очень красивая

Калинина снялась в фотосессии для WTA. Видео

Фото: Ubitennis

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA №30) приняла участие в фотосессии, которую устроила Женская теннисная ассоциация. Соответствующий материал наша спортсменка разместила на своей официальной странице в Instagram.

Отметим, что крайний турнир, в котором участвовала Ангелина – соревнования в Чарльстоне. Там в первом круге она уступила россиянке Калинской. В понедельник, 10 апреля, Ангелина покинет ТОП 30 мирового рейтинга.

Напомним, ранее украинец Ваншельбойм выиграл парный турнир в Хорватии.

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В статье: Ангелина Калинина
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