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Калинина снялась в фотосессии для WTA. Видео
Украинка очень красивая
Фото: Ubitennis
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA №30) приняла участие в фотосессии, которую устроила Женская теннисная ассоциация. Соответствующий материал наша спортсменка разместила на своей официальной странице в Instagram.
Отметим, что крайний турнир, в котором участвовала Ангелина – соревнования в Чарльстоне. Там в первом круге она уступила россиянке Калинской. В понедельник, 10 апреля, Ангелина покинет ТОП 30 мирового рейтинга.
Напомним, ранее украинец Ваншельбойм
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