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Ястремская купила обновки в Одессе и показала их поклонникам. Фото
Очень красиво
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Даяна Ястремская вернулась в родную Одессу. Наша спортсменка решила обновить гардероб и провести шоппинг. Его результаты она показала на своей странице в Instagram.
Напомним, ранее Калинина
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