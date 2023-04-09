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Ястремская купила обновки в Одессе и показала их поклонникам. Фото

Теннис
(1 голосов)

Очень красиво

Ястремская купила обновки в Одессе и показала их поклонникам. Фото

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Даяна Ястремская вернулась в родную Одессу. Наша спортсменка решила обновить гардероб и провести шоппинг. Его результаты она показала на своей странице в Instagram.

Ястремская купила обновки в Одессе и показала их поклонникам. Фото - изображение 1

Напомним, ранее Калинина снялась в фотосессии для WTA.

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В статье: Даяна Ястремская
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