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Фрэнсис Тиафо пропустит Мастерс в Монте-Карло

Теннис
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Теннисист решил сняться с соревнований

Фрэнсис Тиафо пропустит Мастерс в Монте-Карло

USTA

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15-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо не примет участия в грунтовом турнире серии "Мастерс" в Монте-Карло (Монако). Об этом сообщили в социальных сетях организаторы турнира. Вместо Тиафо в основную сетку турнира попал лаки-лузер Эмиль Руусувуори.

Напомним, накануне Тиафо стал победителем грунтового турнира ATP-250 в Хьюстоне (США), обыграв в финальном матче аргентинца Томаса Мартина Этчеверри (73-я ракетка мира).

Соревнования грунтового турнира серии "Мастерс" проходят в Монте-Карло (Монако) с 9 по 16 апреля.

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В статье: Франсес Тиафо
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