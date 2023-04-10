Фрэнсис Тиафо пропустит Мастерс в Монте-Карло

15-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо не примет участия в грунтовом турнире серии "Мастерс" в Монте-Карло (Монако). Об этом сообщили в социальных сетях организаторы турнира. Вместо Тиафо в основную сетку турнира попал лаки-лузер Эмиль Руусувуори.

Напомним, накануне Тиафо стал победителем грунтового турнира ATP-250 в Хьюстоне (США), обыграв в финальном матче аргентинца Томаса Мартина Этчеверри (73-я ракетка мира).

Соревнования грунтового турнира серии "Мастерс" проходят в Монте-Карло (Монако) с 9 по 16 апреля.