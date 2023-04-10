Новак Джокович назвал следующую Большую тройку в АТР

22-кратный чемпион турниров "Большого шлема", первая ракетка мира серб Новак Джокович оценил шансы лучших молодых теннисистов приблизиться к статусу игроков "Большой тройки" (Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Новака Джоковича).

"Конечно, то, как он (Алькарас) играл в последнее время, а также последние полтора года, сделало его одним из лучших игроков в мире на любом покрытии. Он доказал, что может выиграть турнир "Большого шлема". Он выиграл его на корте с твёрдым покрытием, когда большинство людей думали, что он впервые выиграет на грунте. Это показывает, какой он совершенный игрок. Я думаю, что у него отличный менталитет, боевой дух, он всегда сильно давит, отнимает время у своего соперника, и я думаю, что он тактически хорошо адаптируется к каждому сопернику. Он очень, очень универсальный игрок.

Удивительно, что в нашем виде спорта есть такой чемпион, как он. И он так молод… Также приятно иметь ещё одно серьезное соперничество, которое волнует людей, — соперничество между ним и Янником Синнером. Мы были свидетелями захватывающих матчей между ними в Индиан-Уэллсе и Майами. Я уверен, что эти два парня, а также Хольгер Руне будут лидерами. Возможно, это следующая "Большая тройка" (улыбается)", — приводит слова Джоковича L’Équipe.