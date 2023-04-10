Энди Маррей уступил на старте турнира серии Мастерс в Монте-Карло

Трёхкратный чемпион турниров серии "Большого шлема", двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей не сумел пробиться во второй круг грунтового турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло (Монако).

В стартовом матче Маррей проиграл представителю Австралии Алексу де Минору (14).

Энди Маррей - Алекс де Минор 1:6, 3:6

Встреча продлилась 1 час и 28 минут. Маррей один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету де Минора один эйс, ни одной двойной ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.

В следующем раунде де Минору предстоит встретиться с немцем Ян-Леннардом Штруффом.