Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Энди Маррей уступил на старте турнира серии Мастерс в Монте-Карло
Британец не смог обыграть Алекса де Минора
Фото: Tennishead
Трёхкратный чемпион турниров серии "Большого шлема", двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей не сумел пробиться во второй круг грунтового турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло (Монако).
В стартовом матче Маррей проиграл представителю Австралии Алексу де Минору (14).
Энди Маррей - Алекс де Минор 1:6, 3:6
Встреча продлилась 1 час и 28 минут. Маррей один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету де Минора один эйс, ни одной двойной ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.
В следующем раунде де Минору предстоит встретиться с немцем Ян-Леннардом Штруффом.
Популярное сейчас
- Барселона - Жирона. Анонс и прогноз матча Примеры на 10.04.2023
- Нежелание "провоцировать" Украину. В двух российских городах отменили парад на 9 мая
- Акцент на артиллерию и БПЛА. Генштаб опубликовал потери российских оккупантов за 9 апреля
- Калинина снялась в фотосессии для WTA. Видео
- Красотка дня. Очаровательная дочь Луиса Энрике, которая встречается со звездой Барселоны. ФОТО
- "Не понимаю, что им там впаривают". Девушка хавбека Шахтера выдала мощное мнение относительно УПЦ МП - ВИДЕО