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Сборная Украины начала подготовку к матчу Кубка Билли Джин Кинг

Теннис
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Наша команда сыграет с Чехией

Сборная Украины начала подготовку к матчу Кубка Билли Джин Кинг

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В понедельник, 10 апреля, Марта Костюк и Людмила Киченок опробовали грунтовой корт в Анталии.

Напомним, что в составе украинской сборной на матч заявлены Марта Костюк, Даяна Ястремская, Катарина Завацкая и Людмила Киченок.

За Чехию сыграют Барбора Крейчикова, Маркета Вондроушова, Каролина Мухова, Линда Носкова и Сара Бейлек.

Команда, одержавшая победу в этой встрече, сыграет в начале ноября в финальном турнире Billie Jean King Cup.

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В статье: сборная Украины по теннису
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Источник:
BTU

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