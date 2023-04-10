Сборная Украины начала подготовку к матчу Кубка Билли Джин Кинг

В понедельник, 10 апреля, Марта Костюк и Людмила Киченок опробовали грунтовой корт в Анталии.

Напомним, что в составе украинской сборной на матч заявлены Марта Костюк, Даяна Ястремская, Катарина Завацкая и Людмила Киченок.

За Чехию сыграют Барбора Крейчикова, Маркета Вондроушова, Каролина Мухова, Линда Носкова и Сара Бейлек.

Команда, одержавшая победу в этой встрече, сыграет в начале ноября в финальном турнире Billie Jean King Cup.