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Сборная Украины начала подготовку к матчу Кубка Билли Джин Кинг
Наша команда сыграет с Чехией
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В понедельник, 10 апреля, Марта Костюк и Людмила Киченок опробовали грунтовой корт в Анталии.
Напомним, что в составе украинской сборной на матч заявлены Марта Костюк, Даяна Ястремская, Катарина Завацкая и Людмила Киченок.
За Чехию сыграют Барбора Крейчикова, Маркета Вондроушова, Каролина Мухова, Линда Носкова и Сара Бейлек.
Команда, одержавшая победу в этой встрече, сыграет в начале ноября в финальном турнире Billie Jean King Cup.
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Источник:BTU
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