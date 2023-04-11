Новак Джокович вышел в 1/8 финала Мастерса в Монте-Карло

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в следующий раунд грунтового турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло (Монако). В 1/16 финала он обыграл россиянина Ивана Гахова.

Новак Джокович - Иван Гахов 7:6 (7:5), 6:2

Продолжительность матча составила 1 час 48 минут. По ходу игры Джокович четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Гахова пять эйсов, семь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

Грунтовый турнир серии "Мастерс" проходит в Монте-Карло (Монако) с 9 по 16 апреля.