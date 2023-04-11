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Новак Джокович вышел в 1/8 финала Мастерса в Монте-Карло
Он обыграл россиянина
Фото: Tennis World
Сербский теннисист Новак Джокович вышел в следующий раунд грунтового турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло (Монако). В 1/16 финала он обыграл россиянина Ивана Гахова.
Новак Джокович - Иван Гахов 7:6 (7:5), 6:2
Продолжительность матча составила 1 час 48 минут. По ходу игры Джокович четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Гахова пять эйсов, семь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.
Грунтовый турнир серии "Мастерс" проходит в Монте-Карло (Монако) с 9 по 16 апреля.
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