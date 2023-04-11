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Стефанос Циципас вышел во второй круг турнира в Монако на отказе соперника
Грек провел на корте около получаса
Фото: Roland-Garros
Третья ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в следующий раунд грунтового турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло (Монако) на отказе Бенжамена Бонзи во втором круге соревнований.
Во время первого сета при счёте 4-1 в пользу греческого теннисиста Бонзи взял паузу, после чего принял решение не продолжать участие в матче. Общая продолжительность встречи составила 24 минуты. За это время Циципас один раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал единственный брейк-пойнт. На счету Бонзи один эйс и одна двойная ошибка.
Следующим соперником Циципаса на турнире в Монако станет победитель противостояния Алексея Попырина (Австралия, Q) и Николаса Джарри (Чили).
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