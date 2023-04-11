  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Стефанос Циципас вышел во второй круг турнира в Монако на отказе соперника
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стефанос Циципас вышел во второй круг турнира в Монако на отказе соперника

Теннис
(1 голосов)

Грек провел на корте около получаса

Стефанос Циципас вышел во второй круг турнира в Монако на отказе соперника

Фото: Roland-Garros

Новина українською

Третья ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в следующий раунд грунтового турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло (Монако) на отказе Бенжамена Бонзи во втором круге соревнований.

Во время первого сета при счёте 4-1 в пользу греческого теннисиста Бонзи взял паузу, после чего принял решение не продолжать участие в матче. Общая продолжительность встречи составила 24 минуты. За это время Циципас один раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал единственный брейк-пойнт. На счету Бонзи один эйс и одна двойная ошибка.

Следующим соперником Циципаса на турнире в Монако станет победитель противостояния Алексея Попырина (Австралия, Q) и Николаса Джарри (Чили).

По теме
yellow-arrow
Маррей: Важно продолжать говорить о том, что на самом деле происходит в Украине
yellow-arrow
Новак Джокович вышел в 1/8 финала Мастерса в Монте-Карло
yellow-arrow
Доминик Тим обыграл Ришара Гаске и вышел во второй круг турнира в Монте-Карло
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Стефанос Циципас
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде