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Маррей: Важно продолжать говорить о том, что на самом деле происходит в Украине

Теннис
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Теннисист поддержал украинцев

Маррей: Важно продолжать говорить о том, что на самом деле происходит в Украине

Фото: ATP Tour / Автор неизвестен

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Трёхкратный чемпион турниров "Большого шлема" британский теннисист Энди Маррей призвал поддержать украинских спортсменов в связи с допуском россиян и белорусов на Уимблдон-2023.

"Отчасти я знал заранее, что будет принято такое решение. Я думаю, что действительно важно продолжать говорить о том, что на самом деле происходит в Украине прямо сейчас, не сосредоточиваясь на нескольких теннисистах или спортсменах, которые могут или не могут участвовать в крупных спортивных мероприятиях.

Это было трудное решение для Уимблдона. Очевидно, что остальная часть спорта пошла в совершенно ином направлении по отношению к ним, что сделало весь процесс очень трудным. Но я не думаю, что стоит так много обсуждать это решение. Думаю, что это немного отвлекает от того, что происходит на самом деле.

Очевидно, я испытываю симпатию к украинским игрокам. Я видел, что некоторые теннисистки говорили о том, как им было трудно, и, возможно, чувствовали, что могли бы получить больше поддержки. Нам также нужно понимать их точку зрения, а не только игроков, которым запретили играть в прошлом году. В туре есть украинские игроки, чьи семьи и всё остальное пострадало, и они переживают невероятно трудные времена. И это то, что действительно важно", — приводит слова Маррея Tennis Majors.

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