Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Каспер Рууд вышел в 1/8 финала турнира в Монте-Карло
Норвежец не испытал проблем
Фото: Tennis World USA
Четвёртая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд одержал победу во втором круге над 31-й ракеткой мира спортсменом из Нидерландов Ботиком ван де Зандсхулпом и пробился в третий круг грунтового турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло (Монако).
Во втором матче основной сетки соревнований Рууд переиграл ван де Зандсхулпа.
Каспер Рууд - ван де Зандсхулп 7:5, 7:6 (7:1)
Встреча продолжалась 2 часа 16 минут.
Рууд подал три эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. Ван де Зандсхулп два раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 13.
За выход в четвёртый круг «Мастерса» в Монте-Карло Рууд сыграет с 100-й ракеткой мира немецким теннисистом Ян-Леннардом Штруффом
Популярное сейчас
- Красотка дня. Волейболистка, которая вынуждена была завершить карьеру из-за откровенных фото. ФОТО
- "Наказание было жестоким". Тухель высказался после разгрома от Ман Сити
- Интер и Ман Сити почти в полуфинале ЛЧ, Цыганков вступился за партнера-неудачника. Главные новости за 11 апреля
- 11-я ракетка мира прекратила сотрудничество с российским тренером
- Красотка дня. Очаровательная дочь Луиса Энрике, которая встречается со звездой Барселоны. ФОТО
- "Не понимаю, что им там впаривают". Девушка хавбека Шахтера выдала мощное мнение относительно УПЦ МП - ВИДЕО