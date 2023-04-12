Каспер Рууд вышел в 1/8 финала турнира в Монте-Карло

Четвёртая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд одержал победу во втором круге над 31-й ракеткой мира спортсменом из Нидерландов Ботиком ван де Зандсхулпом и пробился в третий круг грунтового турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло (Монако).

Во втором матче основной сетки соревнований Рууд переиграл ван де Зандсхулпа.

Каспер Рууд - ван де Зандсхулп 7:5, 7:6 (7:1)

Встреча продолжалась 2 часа 16 минут.

Рууд подал три эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. Ван де Зандсхулп два раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 13.

За выход в четвёртый круг «Мастерса» в Монте-Карло Рууд сыграет с 100-й ракеткой мира немецким теннисистом Ян-Леннардом Штруффом