Янник Синнер вышел в следующий раунд соревнований на отказе соперника

Восьмая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в следующий раунд грунтового турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло (Монако). Во втором круге он на отказе обыграл аргентинца Диего Шварцмана.

Первый сет закончился со счётом 6:0 в пользу Синнера, во втором — при счёте 3:1 аргентинец принял решение не продолжать участие в матче.

Следующим соперником Синнера в третьем круге турнира в Монако станет польский теннисист Хуберт Хуркач.