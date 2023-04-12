  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Янник Синнер вышел в следующий раунд соревнований на отказе соперника
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Янник Синнер вышел в следующий раунд соревнований на отказе соперника

Теннис
(1 голосов)

Теннисист отдал сопернику всего один гейм

Янник Синнер вышел в следующий раунд соревнований на отказе соперника

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Восьмая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в следующий раунд грунтового турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло (Монако). Во втором круге он на отказе обыграл аргентинца Диего Шварцмана.

Первый сет закончился со счётом 6:0 в пользу Синнера, во втором — при счёте 3:1 аргентинец принял решение не продолжать участие в матче.

Следующим соперником Синнера в третьем круге турнира в Монако станет польский теннисист Хуберт Хуркач.

По теме
yellow-arrow
10-я ракетка Тейлор Фритц обыграл Стэна Вавринку во втором круге Мастерса в Монте-Карло
yellow-arrow
Каспер Рууд вышел в 1/8 финала турнира в Монте-Карло
yellow-arrow
Маррей: Важно продолжать говорить о том, что на самом деле происходит в Украине
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Янник Синнер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде