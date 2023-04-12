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Янник Синнер вышел в следующий раунд соревнований на отказе соперника
Теннисист отдал сопернику всего один гейм
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Восьмая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в следующий раунд грунтового турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло (Монако). Во втором круге он на отказе обыграл аргентинца Диего Шварцмана.
Первый сет закончился со счётом 6:0 в пользу Синнера, во втором — при счёте 3:1 аргентинец принял решение не продолжать участие в матче.
Следующим соперником Синнера в третьем круге турнира в Монако станет польский теннисист Хуберт Хуркач.
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