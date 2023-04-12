Элина Свитолина одержала первую победу после своего возвращения на корт

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла во второй круг на турнире ITF в Швейцарии. На старте соревнований она обыграла Елену-Габриэлу Русе.

Кьяссо, Швейцария. Первый круг

Элина Свитолина (Украина) - Елена-Габриэла Русе (Румыния) 6:4, 6:2

Во втором сете Элина выиграла два гейма на подаче соперницы. В свою очередь Русе не смогла заработать ни одного брейк-поинта за матч.

В следующем круге Элина встретится с Александрой Игнатик (Каданцу) из Румынии.