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Элина Свитолина одержала первую победу после своего возвращения на корт
Украинка вішла во второй круг турнира в Швейцарии
instagram.com/elisvitolina
Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла во второй круг на турнире ITF в Швейцарии. На старте соревнований она обыграла Елену-Габриэлу Русе.
Кьяссо, Швейцария. Первый круг
Элина Свитолина (Украина) - Елена-Габриэла Русе (Румыния) 6:4, 6:2
Во втором сете Элина выиграла два гейма на подаче соперницы. В свою очередь Русе не смогла заработать ни одного брейк-поинта за матч.
В следующем круге Элина встретится с Александрой Игнатик (Каданцу) из Румынии.
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