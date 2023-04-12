Хольгер Руне ударил судью ракеткой в Монте-Карло

Девятая ракетка мира, 19-летний датский теннисист Хольгер Руне в матче турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло (Монако) случайно ударил ракеткой линейного судью по руке. После этого девушка покинула корт.

Руне наносил удар, находясь далеко за задней линией. Поскольку это был игровой эпизод, никаких санкций к нему применено не было.

На старте Руне встречался с бывшей третьей ракеткой мира австрийцем Домиником Тимом (WC) и завершился со счётом 6:2, 6:4 в пользу Хольгера.

Следующим соперником Руне станет победитель матча Маттео Берреттини (Италия) — Франсиско Серундоло (Аргентина).