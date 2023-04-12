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Хольгер Руне ударил судью ракеткой в Монте-Карло

Теннис
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После этого ей пришлось покинуть корт

Хольгер Руне ударил судью ракеткой в Монте-Карло

Фото: Stockholm Open

Новина українською

Девятая ракетка мира, 19-летний датский теннисист Хольгер Руне в матче турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло (Монако) случайно ударил ракеткой линейного судью по руке. После этого девушка покинула корт.

Руне наносил удар, находясь далеко за задней линией. Поскольку это был игровой эпизод, никаких санкций к нему применено не было.

На старте Руне встречался с бывшей третьей ракеткой мира австрийцем Домиником Тимом (WC) и завершился со счётом 6:2, 6:4 в пользу Хольгера.

Следующим соперником Руне станет победитель матча Маттео Берреттини (Италия) — Франсиско Серундоло (Аргентина).

Хольгер Руне ударил судью ракеткой в Монте-Карло - изображение 1

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В статье: Хольгер Руне
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