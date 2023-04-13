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Синнер вышел в 1/4 финала Мастерса в Монте-Карло обыграв Хуркача

Теннис
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Матч получился напряженным

Синнер вышел в 1/4 финала Мастерса в Монте-Карло обыграв Хуркача

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Восьмая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в следующий раунд грунтового турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло (Монако), обыграв в матче третьего круга представителя Польши Хуберта Хуркача (13-й в рейтинге ATP).

Игра завершилась победой итальянского теннисиста.

Янник Синнер - Хуберт Хуркач 3:6, 7:6 (8:6), 6:1

Общая продолжительность матча составила 2 часа 27 минут.

Грунтовый турнир серии "Мастерс" проходит в Монте-Карло (Монако) с 9 по 16 апреля.

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В статье: Янник Синнер
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