  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Элина Свитолина уступила 217-й ракетке мира во втором круге турнира ITF в Швейцарии
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Элина Свитолина уступила 217-й ракетке мира во втором круге турнира ITF в Швейцарии

Теннис
(1 голосов)

Украинка набирает оптимальные кондиции

Элина Свитолина уступила 217-й ракетке мира во втором круге турнира ITF в Швейцарии

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В четверг, 13 апреля, украинская теннисистка Элина Свитолина уступила румынской теннисистке Александре Игнатик во втором круге турнира ITF в Швейцарии.

Матч продолжался 2 часа и 28 минут. Украинка одержала победу в первом сете, однако затем уступила в двух следующих.

Благодаря этой победе Игнатик сравняла счет в личных встречах – 2:2.

Кяссо. Грунт. Второй круг

Элина Свитолина (Украина) – Александра Игнатик (Румыния) – 6:1, 2:6, 5:7

По теме
yellow-arrow
Синнер вышел в 1/4 финала Мастерса в Монте-Карло обыграв Хуркача
yellow-arrow
Ник Кирьос рассказал, вернется ли в тур
yellow-arrow
Хольгер Руне ударил судью ракеткой в Монте-Карло
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Элина Свитолина
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде