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Элина Свитолина уступила 217-й ракетке мира во втором круге турнира ITF в Швейцарии
Украинка набирает оптимальные кондиции
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В четверг, 13 апреля, украинская теннисистка Элина Свитолина уступила румынской теннисистке Александре Игнатик во втором круге турнира ITF в Швейцарии.
Матч продолжался 2 часа и 28 минут. Украинка одержала победу в первом сете, однако затем уступила в двух следующих.
Благодаря этой победе Игнатик сравняла счет в личных встречах – 2:2.
Кяссо. Грунт. Второй круг
Элина Свитолина (Украина) – Александра Игнатик (Румыния) – 6:1, 2:6, 5:7
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