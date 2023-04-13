  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Стефанос Циципас вышел в четвертьфинал грунтового турнира серии Мастерс в Монте-Карло
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стефанос Циципас вышел в четвертьфинал грунтового турнира серии Мастерс в Монте-Карло

Теннис
(1 голосов)

Теннисист добыл волевую победу

Стефанос Циципас вышел в четвертьфинал грунтового турнира серии Мастерс в Монте-Карло

Фото: ATP Tour

Новина українською

Третья ракетка мира грек Стефанос Циципас пробился в следующий круг грунтового турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло (Монако), обыграв представителя Чили Николаса Джарри.

Игра завершилась победой греческого теннисиста.

Стефанос Циципас - Николас Джарри 3:6, 7:6 (8:6), 6:1

Продолжительность матча составила 1 час 33 минуты. Циципас восемь раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из десяти. На счету Джарри три эйса, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.

Напомним, что грунтовый турнир серии "Мастерс" проходит в Монте-Карло (Монако) с 9 по 16 апреля.

По теме
yellow-arrow
ФОТО. Новак Джокович сломал ракетку в матче с Музетти
yellow-arrow
Элина Свитолина уступила 217-й ракетке мира во втором круге турнира ITF в Швейцарии
yellow-arrow
Синнер вышел в 1/4 финала Мастерса в Монте-Карло обыграв Хуркача
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Стефанос Циципас
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде