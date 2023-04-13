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Стефанос Циципас вышел в четвертьфинал грунтового турнира серии Мастерс в Монте-Карло
Теннисист добыл волевую победу
Фото: ATP Tour
Третья ракетка мира грек Стефанос Циципас пробился в следующий круг грунтового турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло (Монако), обыграв представителя Чили Николаса Джарри.
Игра завершилась победой греческого теннисиста.
Стефанос Циципас - Николас Джарри 3:6, 7:6 (8:6), 6:1
Продолжительность матча составила 1 час 33 минуты. Циципас восемь раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из десяти. На счету Джарри три эйса, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.
Напомним, что грунтовый турнир серии "Мастерс" проходит в Монте-Карло (Монако) с 9 по 16 апреля.
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