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ФОТО. Новак Джокович сломал ракетку в матче с Музетти
Серб проиграл сет
фото - flashscore.com.ua
Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович сломал ракетку по ходу матча третьего круга на грунтовом турнире серии "Мастерс" в Монте-Карло (Монако).
Это произошло после проигрыша итальянцу Лоренцо Музетти второго сета со счётом 5:7. Подходя к своей скамейке, Джокович ногой разломил ракетку, стоявшую рядом.
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