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ФОТО. Новак Джокович сломал ракетку в матче с Музетти

Теннис
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Серб проиграл сет

ФОТО. Новак Джокович сломал ракетку в матче с Музетти

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович сломал ракетку по ходу матча третьего круга на грунтовом турнире серии "Мастерс" в Монте-Карло (Монако).

Это произошло после проигрыша итальянцу Лоренцо Музетти второго сета со счётом 5:7. Подходя к своей скамейке, Джокович ногой разломил ракетку, стоявшую рядом.

ФОТО. Новак Джокович сломал ракетку в матче с Музетти - изображение 1

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В статье: Новак Джокович
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