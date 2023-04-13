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Новак Джокович сенсационно уступил 21-й ракетке мира в 1/8 финала Мастерса в Монте-Карло

Теннис
(1 голосов)

Неожиданный поворот событий

Новак Джокович сенсационно уступил 21-й ракетке мира в 1/8 финала Мастерса в Монте-Карло

Фото: ATP Tour

Новина українською

22-кратный чемпион турниров "Большого шлема", первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович не сумел пробиться в четвертьфинал грунтового турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло (Монако).

В матче третьего круга он сенсационно проиграл 21-й ракетке мира итальянцу Лоренцо Музетти.

Новак Джокович - Лоренцо Музетти 6:4, 5:7, 4:6

Встреча теннисистов продлилась 2 часа 56 минут. Джокович один раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 7 брейк-пойнтов из 13. На счету Музетти шесть эйсов, ни одной двойной ошибки и 8 реализованных брейк-пойнтов из 14 заработанных.

За выход в полуфинал престижных соревнований 21-летний Музетти сыграет с восьмой ракеткой мира Янником Синнером (7).

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В статье: Новак Джокович
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