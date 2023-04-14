Рафаэль Надаль пропустит турнира в Барселоне

22-кратный чемпион турниров "Большого шлема" Рафаэль Надаль пропустит грунтовый турнир категории ATP-500 в Барселоне (Испания). Об официально подтверждённом снятии испанского теннисиста в своих социальных сетях сообщил журналист Луиджи Гатто.

Надаль не желает форсировать своё возвращение в тур и планирует повторить свой прошлогодний график перед победным "Ролан Гаррос": пропустить Барселону, но выступить на "Мастерсах" в Мадриде (Испания) и Риме (Италия).

Напомним, Рафаэль Надаль получил травму во время матча с американским теннисистом Маккензи Макдональдом во втором круге Australian Open.