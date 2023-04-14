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Рафаэль Надаль пропустит турнира в Барселоне

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Теннисист решил пойти по прошлогоднему сценарию

Рафаэль Надаль пропустит турнира в Барселоне

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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22-кратный чемпион турниров "Большого шлема" Рафаэль Надаль пропустит грунтовый турнир категории ATP-500 в Барселоне (Испания). Об официально подтверждённом снятии испанского теннисиста в своих социальных сетях сообщил журналист Луиджи Гатто.

Надаль не желает форсировать своё возвращение в тур и планирует повторить свой прошлогодний график перед победным "Ролан Гаррос": пропустить Барселону, но выступить на "Мастерсах" в Мадриде (Испания) и Риме (Италия).

Напомним, Рафаэль Надаль получил травму во время матча с американским теннисистом Маккензи Макдональдом во втором круге Australian Open.

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В статье: Рафаэль Надаль
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