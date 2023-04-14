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Янник Синнер вышел в полуфинал турнира в Монте-Карло

Теннис
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Теннисист отдал всего четыре гейма

Янник Синнер вышел в полуфинал турнира в Монте-Карло

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Итальянский теннисист Янник Синнер вышел в полуфинал грунтового турнира серии "Мастерс", который проходит в Монте-Карло (Монако). В четвертьфинале седьмой сеяный Синнер нанёс поражение соотечественнику Лоренцо Музетти, посеянному под 16-м номером.

Янник Синнер - Лоренцо Музетти 6:2, 6:2

Встреча продолжалась 1 час 15 минут. Синнер один раз подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал четыре из шести брейк-пойнтов. Музетти подал один эйс, сделал три двойные ощибки и не использовал пять шансов взять подачу соперника.

За выход в финал "Мастерса" в Монте-Карло Синнер сыграет с шестым сеяным, датчанином Хольгером Руне

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В статье: Янник Синнер
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