Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Янник Синнер вышел в полуфинал турнира в Монте-Карло
Теннисист отдал всего четыре гейма
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянский теннисист Янник Синнер вышел в полуфинал грунтового турнира серии "Мастерс", который проходит в Монте-Карло (Монако). В четвертьфинале седьмой сеяный Синнер нанёс поражение соотечественнику Лоренцо Музетти, посеянному под 16-м номером.
Янник Синнер - Лоренцо Музетти 6:2, 6:2
Встреча продолжалась 1 час 15 минут. Синнер один раз подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал четыре из шести брейк-пойнтов. Музетти подал один эйс, сделал три двойные ощибки и не использовал пять шансов взять подачу соперника.
За выход в финал "Мастерса" в Монте-Карло Синнер сыграет с шестым сеяным, датчанином Хольгером Руне
Популярное сейчас
- Динамо не смогло выйти на третье место, Колос обходит Кривбасс. Результаты и расписание матчей УПЛ
- Наконец-то пережил разрыв с Савиной. Супряга закрутил роман с горячей Мисс Украина. ФОТО
- Заря - Днепр-1: где и когда смотреть матч УПЛ
- ФОТО. Новак Джокович сломал ракетку в матче с Музетти
- Красотка дня. Волейболистка, которая вынуждена была завершить карьеру из-за откровенных фото. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная дочь Луиса Энрике, которая встречается со звездой Барселоны. ФОТО