Янник Синнер вышел в полуфинал турнира в Монте-Карло

Итальянский теннисист Янник Синнер вышел в полуфинал грунтового турнира серии "Мастерс", который проходит в Монте-Карло (Монако). В четвертьфинале седьмой сеяный Синнер нанёс поражение соотечественнику Лоренцо Музетти, посеянному под 16-м номером.

Янник Синнер - Лоренцо Музетти 6:2, 6:2

Встреча продолжалась 1 час 15 минут. Синнер один раз подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал четыре из шести брейк-пойнтов. Музетти подал один эйс, сделал три двойные ощибки и не использовал пять шансов взять подачу соперника.

За выход в финал "Мастерса" в Монте-Карло Синнер сыграет с шестым сеяным, датчанином Хольгером Руне