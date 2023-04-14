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Марта Костюк: Сегодня был не наш день

Теннис
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Теннисистка прокомментировала поражение от Вондроушовой

Марта Костюк: Сегодня был не наш день

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинка Марта Костюк прокомментировала поражение в матче квалификации Кубка Билли Джин Кинг с Маркетой Вондроушовой (2:6, 1:6).

"Это был не лучший матч с моей стороны, но он был гораздо ближе, чем может показаться по счету. Я провела хорошую игру, но сегодня был не наш день. Горжусь девушками, которые при таких обстоятельствах, в которых мы находимся, все равно выходят на площадку и соревнуются", – сказала Марта.

После первого игрового дня Чехия лидирует со счётом 2:0.

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В статье: Марта Костюк
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Источник:
BTU

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