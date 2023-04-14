Марта Костюк: Сегодня был не наш день

Украинка Марта Костюк прокомментировала поражение в матче квалификации Кубка Билли Джин Кинг с Маркетой Вондроушовой (2:6, 1:6).

"Это был не лучший матч с моей стороны, но он был гораздо ближе, чем может показаться по счету. Я провела хорошую игру, но сегодня был не наш день. Горжусь девушками, которые при таких обстоятельствах, в которых мы находимся, все равно выходят на площадку и соревнуются", – сказала Марта.

После первого игрового дня Чехия лидирует со счётом 2:0.