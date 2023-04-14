  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Определились полуфинальные пары турнира серии Мастерс в Монте-Карло
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Определились полуфинальные пары турнира серии Мастерс в Монте-Карло

Теннис
(1 голосов)

Главным матчем дня станет игра Синнера и Руне

Определились полуфинальные пары турнира серии Мастерс в Монте-Карло

Фото: sport.ru

Новина українською

14 апреля были сыграны четвертьфинальные матчи на турнире серии "Мастерс" в Монте-Карло (Монако) по итогам которых определились полуфинальные пары.

Полуфинальные пары

Янник Синнер (Италия, 7) — Хольгер Руне (Дания, 6)

Тейлор Фритц (США, 8) - Андрей Рублёв

Читайте такжеНовак Джокович сенсационно уступил 21-й ракетке мира в 1/8 финала Мастерса в Монте-Карло

Полуфинальные матчи на "Мастерсе" в Монте-Карло пройдут завтра, 15 апреля.

По теме
yellow-arrow
Ига Швёнтек попала в топ-100 влиятельных людей года по версии журнала Time
yellow-arrow
Марта Костюк: Сегодня был не наш день
yellow-arrow
Янник Синнер вышел в полуфинал турнира в Монте-Карло
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Монте-Карло
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде