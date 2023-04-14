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Определились полуфинальные пары турнира серии Мастерс в Монте-Карло
Главным матчем дня станет игра Синнера и Руне
Фото: sport.ru
14 апреля были сыграны четвертьфинальные матчи на турнире серии "Мастерс" в Монте-Карло (Монако) по итогам которых определились полуфинальные пары.
Полуфинальные пары
Янник Синнер (Италия, 7) — Хольгер Руне (Дания, 6)
Тейлор Фритц (США, 8) - Андрей Рублёв
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Полуфинальные матчи на "Мастерсе" в Монте-Карло пройдут завтра, 15 апреля.
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