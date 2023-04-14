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Ига Швёнтек попала в топ-100 влиятельных людей года по версии журнала Time

Теннис
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Теннисистка провела отличный сезон

Ига Швёнтек попала в топ-100 влиятельных людей года по версии журнала Time

Фото: wimbledon.com / Автор неизвестен

Новина українською

Польская теннисистка Ига Швёнтек попала в список самых влиятельных людей 2023 года по версии журнала Time.

"Когда Ига Швёнтек играет в теннис, на ум приходят три вещи: красота, сила и правда. Подняться на вершину тенниса с теми ограниченными ресурсами, которыми она располагала, приехав из Польши, — это замечательно. Она воспламенила нацию и дала следующему поколению повод поверить, что они тоже могут достичь чего-то невероятного. Она напоминает нам всем, что испытывать разочарование — это нормально, но также нормально гордиться собой.

Когда Ига выходит на корт, она не спускает глаз с мяча и не позволяет ему сбиться с пути", — написано на официальном сайте журнала.

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В статье: Ига Швёнтек
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