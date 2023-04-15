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Кубок Билли Джин Кинг. Украина проиграла командную встречу Чехии
К сожалению, девушки уступили
Фото: Getty Images
Сборная Украины по теннису проиграла в квалификации Кубка Билли Джин Кинг. Наша команда уступила представительницам Чехии.
После двух
Однако для того, чтобы сравнять счет, нужна была еще победа от Катарины Завацкой (WTA №261) в матче против Маркеты Вондрушовой (WTA №82), чего наша спортсменка сделать не сумела.
Счет встречи 2-0 (6-3; 6-4) в пользу чешки, в активе которой 1 подача на вылет, 41 винер, 7 подряд выигранных очков, 5 из 13 использованных брейков, 17 невынужденных и 3 двойные ошибки.
Таким образом, в командном зачете счет стал 3-1, а проводить парный матч уже нет смысла.
Напомним, что ранее Ига Свентек
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