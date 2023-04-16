Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Марта Костюк объявила о помолвке. Фото
Скоро свадьба
Фото: Reuters
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №38) объявила о помолвке со своим парнем. Пара на своих официальных страницах в соцесетях разместила фото важного в их личной жизни события.
О женихе нашей спортсменки известно немного. Зовут парня Георгий, в прошлом занимался теннисом, а сейчас работает в частном бизнесе.
Напомним, что ранее Марина Бех-Романчук
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Удаление решило все. ПСЖ - Ланс 3:1. Видео голов и обзор матча
- Серия А. Поражение Интера и 0:0 Наполи дома, ничья второго состава Милана в Болонье
- Лэмпард: Фанаты Челси придут во вторник, чтобы увидеть, как команда делает все возможное
- Хольгер Руне ударил судью ракеткой в Монте-Карло
- Сексуальная медсестра и модель нижнего белья предлагает свои услуги дортмундской Боруссии. ФОТО
- Встреча на Эльбе. Селезнев пересекся с Ракицким на Закарпатье - ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн