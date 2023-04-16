Марта Костюк объявила о помолвке. Фото

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №38) объявила о помолвке со своим парнем. Пара на своих официальных страницах в соцесетях разместила фото важного в их личной жизни события.

О женихе нашей спортсменки известно немного. Зовут парня Георгий, в прошлом занимался теннисом, а сейчас работает в частном бизнесе.