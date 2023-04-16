Костюк о россиянах: В нашей семье никогда не считали их братьями

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №38) рассказала об отношении к россиянам в своей семье и поделилась личным рецептом концентрации на любимом деле. Ее слова цитирует idnes.cz:

– В нашей семье мы никогда не считали россиян своими братьями. Они убили моего прадеда. Советский режим издевался над моей бабушкой, дедушкой и матерью, потому что они говорили по-украински.

Наш язык долго подавляли, его пытались искоренить. Многие знают о Голодоморе 1930-х годов. Многие наши предки были вывезены в Сибирь. Мы не можем забыть эти действия.

В мире происходило и проходит много войн. Но большинство из них – за территорию и власть. Россия хочет уничтожить наш язык, нашу культуру, сердце нашей нации. Она ослабляла нас долгое время.

Недавно, когда мы подняли голову и обрели независимость, Россия нанесла новый удар. Но это нас объединило. Моя мать, например, совсем перестала использовать русский язык.

Сейчас мы объединились, поняли, кто мы. Но цена этому слишком высока.

– Как вам удается сконцентрироваться на теннисе и при этом следить за происходящим дома?

– Бывают дни лучше, бывают хуже. Ряд шокирующих событий иногда просто пролетает мимо. Но была одна, которая меня полностью ошеломила и парализовала. Из-за нее я болела три дня.

Когда я получала кубок в Остине, я сказала в своей чемпионской речи "Слава Украине". А потом я увидела видео, где наш солдат выкапывает себе могилу и произносит тот же лозунг. После чего его казнят. Его убили за то, что он произнес те же слова, что и я – сказала она.