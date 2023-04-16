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Свитолина выступит на турнире ITF-серии в Париже
Украинка возвращается в строй
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина продолжает возвращение в профессиональный спорт после рождения ребенка
Наша спортсменка выступит на турнире ITF-серии в Париже (Франция). Соревнования называются Trophee Clarins и пройдут с 15 по 21 мая.
Интересно, что Свитолина также заявлена на "тысячник" в Риме, который состоится с 9 по 20 мая (Элина получила wild card). Однако, выступит ли украинка на этом турнире, пока не известно.
После возвращения в большой спорт Свитолина сыграла на двух турнирах.
Напомним, что ранее Костюк
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