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Свитолина выступит на турнире ITF-серии в Париже

Теннис
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Украинка возвращается в строй

Свитолина выступит на турнире ITF-серии в Париже

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина продолжает возвращение в профессиональный спорт после рождения ребенка

Наша спортсменка выступит на турнире ITF-серии в Париже (Франция). Соревнования называются Trophee Clarins и пройдут с 15 по 21 мая.

Интересно, что Свитолина также заявлена на "тысячник" в Риме, который состоится с 9 по 20 мая (Элина получила wild card). Однако, выступит ли украинка на этом турнире, пока не известно.

После возвращения в большой спорт Свитолина сыграла на двух турнирах.

Напомним, что ранее Костюк рассказала об отношении к россиянам.

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В статье: Элина Свитолина
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